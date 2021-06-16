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16:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в узком составе завершились, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Они продлились почти 2 часа.

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«Закончили узкий (состав.— “Ъ”)», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа, завершившись в 16:19 мск.

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Саммит проходит в Женеве на вилле Ла-Гранж. В присутствии президента Швейцарии Ги Пармелена президенты России и США пожали друг другу руки, после чего лидеры удалились на совместные переговоры в библиотеку. Кроме глав государств, на встрече в узком составе присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина с Байденом, заявил, что от этого саммита не стоит ожидать прорыва. По его мнению, начало открытого обсуждения проблем между Вашингтоном и Москвой можно считать достижением.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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