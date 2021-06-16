Зеленский раскрыл условие создания на Украине «самой мощной» армии Европы

«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — пояснил Зеленский, добавив, что в войне «ничего хорошего» нет.
Он также считает, что западные страны должны осознать, что война на территории Украины, в том числе на Донбассе, — это «первый сигнал о том, где и на чьей границе она может быть завтра».
Президент отметил, что граждане Украины гибнут за те принципы, которых придерживаются и которые отстаивают НАТО и ЕС. «Но мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет», — подчеркнул Зеленский.
В начале июня президент Украины призвал НАТО «немедленно» решить вопрос о членстве его страны, так как она находится, по его мнению, в опасности. Он заявил, что если государство действительно хотят видеть в рядах альянса, то не нужно «смотреть в бинокли» и обсуждать отдаленное будущее. Президент также высказал предположение о том, что Украине нужно полагаться не только на партнеров, но и «научиться рассчитывать на себя», учитывая, что страна ждет вступления в НАТО уже 13 лет.
Альянс по итогам саммита 14 июня заявил, что Украина, а также Грузия в будущем станут членами альянса. «Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне», — говорится в заявлении.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Украина войдет в альянс, если сможет соответствовать необходимым критериям в частности решит проблему коррупции. При этом он отметил, что конфликт на востоке страны не является препятствием для членства в НАТО.