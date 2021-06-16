В Женеве завершился саммит Путина и Байдена

«Расширенная двухсторонняя встреча завершилась в 17:05. Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части», — приводятся слова высокопоставленного представителя Белого дома (цитата по «РИА Новости»). Окончание саммита подтвердили в пресс-службе Кремля.
На встрече в узком составе помимо президентов присутствовали глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Она продлилась почти два часа. По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью.
Встреча в расширенном составе продлилась примерно 1,5 часа. В состав российской делегации вошли Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В состав делегации США вошли Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин и заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.
Песков ранее отмечал, что не ожидает от этого саммита прорыва. По его мнению, начало открытого обсуждения проблем между Вашингтоном и Москвой можно считать достижением.