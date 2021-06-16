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18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Женеве завершился саммит Путина и Байдена

В Женеве завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе. Встреча закончилась в 17:05 по местному времени (18:05 мск) и не была разделена на две части. В целом переговоры президентов длились 3,5 часа. Байден покинул виллу Ла-Гранж, где состоялся саммит.

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«Расширенная двухсторонняя встреча завершилась в 17:05. Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части», — приводятся слова высокопоставленного представителя Белого дома (цитата по «РИА Новости»). Окончание саммита подтвердили в пресс-службе Кремля.

На встрече в узком составе помимо президентов присутствовали глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Она продлилась почти два часа. По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча в расширенном составе продлилась примерно 1,5 часа. В состав российской делегации вошли Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В состав делегации США вошли Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин и заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.

Песков ранее отмечал, что не ожидает от этого саммита прорыва. По его мнению, начало открытого обсуждения проблем между Вашингтоном и Москвой можно считать достижением.

Следите за развитием темы Встреча Путина и Байдена
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