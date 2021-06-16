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19:06 (мск), источник: Ведомости

Россия и США договорились о возвращении послов

Россия и США договорились о возвращении послов двух стран в места их работы, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

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«Что касается возвращения послов в места своей работы… Мы договорились о том, что этот вопрос решен, они возвращаются к месту своей постоянной службы», — сказал Путин.

По его словам, вопрос конкретных сроков возвращения послов — завтра или послезавтра — имеет технический характер.

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«Договорились также о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много», — подчеркнул российский лидер.

«Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение», — резюмировал Путин.

Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. До этого США покинул посол России в стране Анатолий Антонов. Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского лидера.

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут, после чего президенты ушли на перерыв перед началом второй части переговоров.

Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа — в 17:00 мск. От российской делегации на нем также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов и замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Помимо этого, в российскую делегацию вошли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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 Россия и США договорились о возвращении послов
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