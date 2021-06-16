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20:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом. Главное

16 июня после встречи с американским президентом Джо Байденом президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов. «Ъ» собрал главные заявления из его ответов, а также результаты переговоров.

Источник: Пресс-служба Президента России

Результаты переговоров

«Американский и российский послы возвращаются в места своей работы».

Подписано совместное заявление по стратегической стабильности: «Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

«Возможны определенные компромиссы в вопросе обмена заключенными. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении».

О Байдене

«Человек очень опытный, конструктивный лидер, не со всеми лидерами так подробно идет разговор».

«Байден пока не приглашал меня в гости, я пока тоже не делал такого предложения. Для этого должны созреть определенные условия».

О словах Байдена, что Путин — убийца

«После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили».

По поводу того, кто и где, и в чем виноват, кто убийца: на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать — уже стреляют, в грудь или в спину.
Владимир Путин

«Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам — ничему. А до сих пор существует».

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Об оппозиции в России

«Статус “иностранного агента” не запрещает работать организациям».

«Он (Алексей Навальный.— “Ъ”) обязан был отмечаться как лицо дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло».

«Они (ФБК.— “Ъ”) признаны экстремистской организацией за призывы к незаконным акциям, они публично вовлекали, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних. Они публично учили, как делать “коктейли Молотова”».

Признание СМИ иностранными агентами было ответным шагом. RT выполняет все требования США, но были признаны там иностранными агентами, тогда как ряд американских СМИ не выполняют все положения российского закона.
Владимир Путин

Об Украине

«У России только одно обязательство по Украине — реализация минских соглашений, если Киев готов».

«Украина предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации, а это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс, и второе — закрыть границу между Россией и Украиной в этой части, Третье — провести выборы через три месяца после этих двух шагов».

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