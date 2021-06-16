21:29 (мск), источник: ТАСС
«Зарницы доверия». Путин рассказал журналистам об итогах встречи с Байденом
ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Первый с 2018 года саммит Россия — США прошел в Женеве конструктивно и даже с «зарницами доверия», а вот рассуждать о
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По его словам, лидеры договорились о возвращении послов в столицы двух стран и начале консультаций по широкому спектру вопросов — от дипломатических отношений до стратегической стабильности, а смысл встречи руководителей двух ядерных держав заключается в том, чтобы «сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех».
В общей сложности глава государства ответил на вопросы 18 журналистов: 11 представляли российские СМИ, семь — иностранные. ТАСС собрал главное из того, что сообщил российский лидер.
«Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности <…> У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд,
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как-тосказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его — дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-тосемейного доверия, но зарницы его промелькнули.
При этом лидеры не стали приглашать друг друга в гости: «Для таких поездок, таких встреч, таких визитов должны созреть условия».
Никаких «новых иллюзий» по итогам встречи не появилось: «У меня и
«Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза там и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет».
Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно.
Путин рассказал, что во время разговора американский лидер вспоминал о своей семье и том, «о чем мама с ним говорила». «Это такие важные вещи, они не имеют прямого отношения к делу, но тем не менее
Лидеры договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон: «Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера».
Также МИД России и Госдепартамент начнут консультации по всему «комплексу взаимодействия на дипломатическом треке»: «Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение».
Москва и Вашингтон начнут консультации по стратегической стабильности под эгидой Госдепартамента и МИД РФ: «На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире <…> Мы эту ответственность осознаем».
«Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно».
При этом Россия не считает необходимым на себя
Лидеры обсуждали тему обмена заключенными: «Там могут быть найдены определенные компромиссы».
«В целом нам понятно, о чем говорят наши американские партнеры, и им понятно, о чем мы говорим, когда речь заходит о красных линиях. Но должен сказать откровенно, далеко и подробно расставлять акценты и
Тема ответа Байдена на вопрос, «убийца» ли Путин, обсуждалась еще до саммита по телефону: «Президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили».
Мне трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением
российско-американскихотношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены, они народ изобретательный, что они еще там напридумывают, я не знаю.
При этом США от антироссийских санкций потеряли не меньше, чем Россия. «Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет».
Украина обсуждалась, однако не «очень подробно». «Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения».
Россия придерживается того, что у нее только одно обязательство по Украине — способствовать реализации минских соглашений. «Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения».
Тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась мазком»: «Здесь, пожалуй, нечего обсуждать».
Алексей Навальный знал, что нарушает закон, и сознательно игнорировал его,
Россия и США должны сотрудничать в Арктике, и Москва готова «оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути».
Озабоченности Вашингтона относительно милитаризации Арктики «не имеют под собой абсолютно никаких оснований»: «Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе».
«Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году <…> Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают».
Фонд борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией в России) публично призывал к массовым беспорядкам, вовлекал в уличные мероприятия несовершеннолетних и давал инструкции, «как готовить, например, коктейли Молотова». Россия сочувствует американцам
Российские СМИ, такие как Russia Today и Sputnik, объявлены в США иностранными агентами, и хотя они выполняют все требования американского законодательства, сталкиваются с различными препятствиями. «У нас таких проблем нет, и к сожалению, американские средства массовой информации не выполняют до конца требования российского закона».
«Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе».
«Есть противники [в США] развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие там силы возобладают, трудно сказать». Но если, как после саммита в Хельсинки, Вашингтон введет против Москвы новые санкции, это будет означать «очередную упущенную возможность».
Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты.