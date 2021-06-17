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04:59 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что саммит в Женеве был успешным для России, но не для США

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что российско-американский саммит в Женеве был успешным для Москвы, но не для Вашингтона. С таким утверждением экс-глава Белого дома выступил в среду в эфире телеканала Fox News.

Источник: Reuters

«Думаю, в целом мы ничего не получили, — сказал Трамп. — Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили». «Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — добавил он.

Республиканец также посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Санкции против России

Трамп заявил, что очень хотел бы снять санкции, введенные против РФ, поскольку российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным.

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Говоря о президенте РФ Владимире Путине, республиканец отметил, «что по-настоящему хорошо с ним ладил». Вместе с тем Трамп добавил, что «никто не проявлял большей жесткости в отношении России», чем он.

Экс-президент отметил, что его администрация ввела в отношении России «так много санкций».

«Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки», — сказал республиканец.

Говоря об отношениях между США и РФ, Трамп отметил, что «они могли бы быть потрясающими».

«Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран», — считает экс-президент.

Трамп выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в экономическом взаимодействии с США. «Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое, — добавил он. — Могло бы произойти много хорошего».

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