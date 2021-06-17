Трамп считает, что саммит в Женеве был успешным для России, но не для США

04:59 (мск), источник: ТАСС
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«Думаю, в целом мы ничего не получили, — сказал Трамп. — Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили». «Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — добавил он.
Республиканец также посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Трамп заявил, что очень хотел бы снять санкции, введенные против РФ, поскольку
Говоря о президенте РФ Владимире Путине, республиканец отметил, «что
«Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки», — сказал республиканец.
«Они могли бы быть
Трамп выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в экономическом взаимодействии с США. «Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое, — добавил он. — Могло бы произойти много хорошего».