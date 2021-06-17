Госдума приняла закон о гарантированном доходе должников

«Он в первую очередь поможет тем людям, у которых есть долги перед банками», — заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, отметив, что объем задолженности граждан приближается к зарплатному фонду в стране и составляет более 20 трлн рублей.
Должник получает право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. То есть речь идет о неприкосновенной сумме в 12 702 рубля.
Однако новое правило не применяется к исполнительным документам, содержащим следующие требования: о взыскании алиментов, о возмещении вреда причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Принятие закона — это эпохальное событие для должников в России, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»). Закон очень поможет пенсионерам — должникам, а их 1,2 млн человек, добавила парламентарий.
Закон вступит в силу с февраля 2022 года.