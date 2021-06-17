Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 июняПоявление Polaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
10День рождения «Артека»
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
12:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Госдума приняла закон о гарантированном доходе должников

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о гарантированном доходе должника, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Закон коснется миллионов граждан, уточнили в нижней палате парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Он в первую очередь поможет тем людям, у которых есть долги перед банками», — заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, отметив, что объем задолженности граждан приближается к зарплатному фонду в стране и составляет более 20 трлн рублей.

Новость
Персональный психолог и «человек-жилетка»: кто такой соцработник на самом деле

Должник получает право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. То есть речь идет о неприкосновенной сумме в 12 702 рубля.

Однако новое правило не применяется к исполнительным документам, содержащим следующие требования: о взыскании алиментов, о возмещении вреда причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Принятие закона — это эпохальное событие для должников в России, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»). Закон очень поможет пенсионерам — должникам, а их 1,2 млн человек, добавила парламентарий.

Закон вступит в силу с февраля 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Белый цвет кожи оказался «злокачественным, паразитоподобным состоянием»
Трамп: США ничего не получили в результате саммита в Женеве
Что грозит за покупку сертификатов о вакцинации без прививки
Четвертый регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
В Индии выявили первый случай заражения «зеленой плесенью»
Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор
В России за сутки зарегистрировали 14 057 новых случаев COVID-19
Россияне назвали главное предназначение дач
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Мощный iPhone 12 сильно подешевел в России Смартфон продается на 23% дешевле
Авто
Назван самый быстрый кроссовер в мире Новая версия «Кайенна» проехала по немецкой трассе быстрее Audi RS Q8
Новости партнеров
Конец террору коллекторов: оцени картинки про инициативу о защите
Кто защитит нас от коллекторов: оцени картинки на эту тему здесь. Это важно
Россиян защитят от коллекторов: смотри картинки здесь и ставь оценку
Опрос для тех, кому не все равно: помоги России развиваться к лучшему
Дети
Новое фото Наташи Королевой с сыном удивило и растрогало сеть Семья отправилась на спортивную прогулку
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Новости партнеров
Как понять, что переболел COVID бессимптомно: 7 признаков
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Женщина приютила пухлую кошку без хвоста. Утром оказалось, что это не кошка
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь