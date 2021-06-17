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14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Королев написал заявление о сложении полномочий сенатора от Липецкой области после ДТП

Член Совета федерации РФ от исполнительного органа власти Липецкой области Олег Королев написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В середине мая на дорогах Липецка он несколько раз нарушал правила и попал в ДТП, находясь за рулем Lexus. Олег Королев сказал «Ъ», что находится в больнице и ему не до общения с прессой.

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко подтвердил «Ъ», что Олег Королев написал заявление о сложении полномочий с 23 июня по состоянию здоровья. «По рекомендации врачей», — сказал он.

Напомним, вечером 13 мая автомобиль, который вел сенатор, столкнулся с другим участником движения, а также несколько раз пересек разделительную полосу и сбил дорожный знак. Видеозаписи происшествий попали в СМИ, которые обвинили Олега Королева в пьяном вождении.

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Сам он сказал «Ъ», что ему стало плохо, когда он был за рулем. «Когда в глазах потемнело, чтобы выехать на обочину и не мешать никому, я на что-то налетел и пробил колеса. Я уже плохо ориентировался, надо было не совершить аварии», — пояснил Олег Королев. Управление МВД по Липецкой области проводит проверку происшествий с участием сенатора, а «Единая Россия» приостановила его членство в партии до конца разбирательства. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого направил в Совет федерации обращение с просьбой проверить информацию о происшествиях.

Сергей Толмачев, Воронеж

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