Королев написал заявление о сложении полномочий сенатора от Липецкой области после ДТП

Глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко подтвердил «Ъ», что Олег Королев написал заявление о сложении полномочий с 23 июня по состоянию здоровья. «По рекомендации врачей», — сказал он.
Напомним, вечером 13 мая автомобиль, который вел сенатор, столкнулся с другим участником движения, а также несколько раз пересек разделительную полосу и сбил дорожный знак. Видеозаписи происшествий попали в СМИ, которые обвинили Олега Королева в пьяном вождении.
Сам он сказал «Ъ», что ему стало плохо, когда он был за рулем. «Когда в глазах потемнело, чтобы выехать на обочину и не мешать никому, я на что-то налетел и пробил колеса. Я уже плохо ориентировался, надо было не совершить аварии», — пояснил Олег Королев. Управление МВД по Липецкой области проводит проверку происшествий с участием сенатора, а «Единая Россия» приостановила его членство в партии до конца разбирательства. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого направил в Совет федерации обращение с просьбой проверить информацию о происшествиях.