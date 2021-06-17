Путин заявил о несоответствии образа Байдена реальности

«Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, — ничего общего не имеет с действительностью», — сказал Путин.
По словам российского президента, Байден собран, понимает, чего хочет добиться, и делает это очень искусно.
Кроме того, Путин выразил надежду, что никто не будет мешать его американскому коллеге Джо Байдену «спокойно работать».
«Мы со своей стороны будем защищать наши интересы. Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона», — добавил он.
Саммит РФ-США состоялся накануне в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.
Путин, комментируя встречу, заверил, что его американский коллега выглядел бодрым, был «полностью в материале» и указал, что им с Байденом удалось понять друг друга по ключевым позициям.
В свою очередь Джо Байден отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере, а также выразил надежду, что США создали фундамент для дальнейших отношений с Россией.
В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что саммит Путина и Байдена, прошел, скорее «со знаком плюс». По его словам, встреча предоставила лидерам возможность обозначить позиции и направления сотрудничества.
По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).