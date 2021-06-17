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15:54 (мск), источник: Известия

Путин заявил о несоответствии образа Байдена реальности

Образ, который создают СМИ президенту США Джо Байдену не соответствуют действительности, в реальности глава Белого дома является настоящим профессионалом, с которым надо очень внимательно работать. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин 17 июня на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

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13
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«Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, — ничего общего не имеет с действительностью», — сказал Путин.

По словам российского президента, Байден собран, понимает, чего хочет добиться, и делает это очень искусно.

Кроме того, Путин выразил надежду, что никто не будет мешать его американскому коллеге Джо Байдену «спокойно работать».

Новость
Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом. Главное

«Мы со своей стороны будем защищать наши интересы. Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона», — добавил он.

Саммит РФ-США состоялся накануне в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

Путин, комментируя встречу, заверил, что его американский коллега выглядел бодрым, был «полностью в материале» и указал, что им с Байденом удалось понять друг друга по ключевым позициям.

В свою очередь Джо Байден отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере, а также выразил надежду, что США создали фундамент для дальнейших отношений с Россией.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что саммит Путина и Байдена, прошел, скорее «со знаком плюс». По его словам, встреча предоставила лидерам возможность обозначить позиции и направления сотрудничества.

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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