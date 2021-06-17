Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года

«Назначить выборы депутатов Государственной думы <…> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте документа.
По закону решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию (на портале правовой информации или в «Российской газете») в течение пяти дней после его принятия.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.