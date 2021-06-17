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22:41 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить выборы депутатов Государственной думы <…> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте документа.

По закону решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию (на портале правовой информации или в «Российской газете») в течение пяти дней после его принятия.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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