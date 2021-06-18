В Киеве заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в текущем виде

Чиновник считает, что с Минскими соглашениями нужно работать, потому что других нет, но выполнить их в текущем виде Киев не может.
Мы их не денонсируем, с минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем.
Накануне президент России Владимир Путин после встречи с главой США Джо Байденом в Женеве назвал реализацию Минских соглашений единственным обязательством Москвы по Украине.
Ранее правительство Украины подготовило план по сдерживанию «агрессивной политики России», и рекомендовало СНБО утвердить ее в нынешнем виде. Основной упор власти предлагают сделать на активизации диалога с союзниками, которые будут поддерживать украинские инициативы на международном уровне.