Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
10День рождения «Артека»
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
01:55 (мск), источник: Известия

Премьер-министр Чехии призвал «наладить новые отношения» с Россией

Чехия должна наладить новые отношения с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в эфире радиостанции Frekvence 1.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что министр иностранных дел страны Якуб Кулганек сейчас организует встречу с оппозиционными парламентскими партиями, чтобы узнать их мнение о перспективах отношений Праги и Москвы.

«Несомненно, мы должны наладить новые отношения с Россией. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать», — уточнил Бабиш.

Новость
Чехия пожелала Белоруссии победить «последнего европейского диктатора»

Отвечая на вопрос журналиста, должны ли Чехия и Россия по примеру прошедшего в Женеве саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров, Бабиш заявил: «Несомненно».

10 июня президент Чехии Милош Земан заявил, что исключать Россию из Европы или выступать против переговоров с ней непродуктивно.

Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В итоге в ходе взаимных дипломатических прений Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств до уровня семь дипломатов и 25 административно-технических работников.

 Пот градусом: повторится ли в Москве жара 2010 года
Предпродажная обработка: мошенники украли 1,4 млрд на сайтах объявлений
Попова связала рост заболеваемости COVID с «нигилизмом» россиян
Врачи из «красной зоны» рассказали о новых симптомах COVID
В Киеве заявили о невозможности выполнить Минские соглашения
Василий Уткин раскритиковал Дзюбу за жест после матча с финнами
Фото российского «места силы» попало в топ снимков 2021 года
Определилась первая сборная, лишившаяся шансов на выход в 1/8 ЧЕ
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Девушка обрела внешность афроамериканки в солярии и столкнулась с травлей в сети Она загорала максимально допустимое время.
Горячие темы на Авто
Допрыгались 166
А как же запад и юг? 147
Социализм подкрался незаметно. 141
Предвыборная!!! 133
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
5 привычек времен СССР, которые снова в моде
Зеленсеий решил судьбу Крыма
4 российских актера, которые любили одну женщину
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Новости партнеров
Красота этих женщин покорила мир
Байдена рассмешило сравнение протестов в России и США
Когда и как коммунист Бондаренко выучил присягу гражданина США
Прививка от коронавируса: 6 неудобных вопросов, волнующих каждого
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь