01:55 (мск), источник: Известия
Премьер-министр Чехии призвал «наладить новые отношения» с Россией
Чехия должна наладить новые отношения с Россией, заявил
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Он отметил, что министр иностранных дел страны Якуб Кулганек сейчас организует встречу с оппозиционными парламентскими партиями, чтобы узнать их мнение о перспективах отношений Праги и Москвы.
«Несомненно, мы должны наладить новые отношения с Россией. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать», — уточнил Бабиш.
Отвечая на вопрос журналиста, должны ли Чехия и Россия по примеру прошедшего в Женеве саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров, Бабиш заявил: «Несомненно».
10 июня президент Чехии Милош Земан заявил, что исключать Россию из Европы или выступать против переговоров с ней непродуктивно.
Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как 17 апреля
В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.
В итоге в ходе взаимных дипломатических прений Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств до уровня семь дипломатов и 25