Рабочих для агробизнеса могут завезти в Россию на чартерных поездах

Минсельхоз совместно с ОАО РЖД могут запустить чартерные поезда для ввоза сезонных рабочих из соседних стран для нужд российского АПК. Как рассказал источник «Ъ», такой вопрос обсуждался на совещании в министерстве на прошлой неделе. В Минсельхозе подтвердили «Ъ», что прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов. Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тыс. рабочих из соседних стран.
Въезд иностранной рабочей силы из-за ограничений в связи с COVID-19 был запрещен в марте 2020 года. В марте этого года завозить рабочих разрешили компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд руб. Как сообщал тогда Ягодный союз главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, критерии не подходят для большинства участников отрасли. В мае лимиты по выручке и числу сотрудников сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.
Но, отмечают в Минсельхозе, сегодня въезд иностранных рабочих возможен только с помощью авиации, что в значительной степени повышает транспортные затраты участников рынка. В министерстве добавили, что уже получали запросы от регионов с просьбой проработать возможность организации перевозок рабочих железнодорожным транспортом. Это позволит сохранить темпы развития российского АПК, отмечают в Минсельхозе. Там добавили, что направили в регионы запросы об объеме заявок на количество рабочей силы.
Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий подтверждает, что предприятия отрасли не использовали возможность ввозить рабочих авиаперевозками из-за дороговизны.
Как уточняет президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, средняя стоимость билета на одного рабочего находится на уровне 80 тыс. руб. без учета карантинных мер.
На совещании представителем ОАО РЖД стоимость проезда в чартерном поезде оценивалась в 12 тыс. руб. на человека, знает источник «Ъ». Ирина Козий добавляет, что для ягодной отрасли в текущем сезоне мера запоздала. По ее словам, еще весной часть хозяйств в центре России сократила площади на 30% из-за неопределенности с рабочей силой, а пиковый сезон сбора ягод закончится в середине июля, потому завести рабочих участники рынка не успеют.
Но потребность в рабочей силе по-прежнему испытывают производители овощей открытого грунта и садоводы. Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина объясняет, что к середине июля начнется активная уборка урожая, так что хозяйствам понадобятся сборщики, сортировщики и другие рабочие. Представитель нижегородского производителя ягод и спаржи «Рассвет» говорит, что работы в полях заканчиваются в октябре и в пиковые периоды компания испытывает потребности примерно в 250 рабочих.
Там добавляют, что эффективность работы иностранного персонала, имеющего профильный опыт в два-три раза выше, чем неподготовленных. Гендиректор ГК «Белая дача» Вадим Матусевич говорит, что нехватка рабочих грозит удорожанием продукции и потерей урожая, отмечая, что в самой группе не используют труд мигрантов. По словам Игоря Муханина, многие садоводческие хозяйства до сих пор не могут найти рабочую силу.
Как пояснили «Ъ» в ОАО РЖД, организация перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении осуществляется по решению оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения COVID-19. В монополии готовы обеспечить перевозки иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в РФ, если будет принято такое решение, но для этого должен быть определен заказчик перевозок, с которым будет заключен договор.
Пока заявок на перевозку иностранных граждан железнодорожным транспортом в ОАО РЖД не поступало. Глава Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов отмечает, что чартерные поезда также могут оказаться слишком затратными для сельхозпроизводителей и для решения проблемы нехватки рабочих нужно возобновить ввоз автомобильным транспортом.
Алексей Полухин, Наталья Скорлыгина