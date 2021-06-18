Байден объявил национальный праздник в честь отмены рабства в США

«День, в который мы вспоминаем пятно на морали, невероятно огромное — ужасные потери, которые нанесло стране рабство и продолжает наносить», — сказал господин Байден в Белом доме во время подписания указа (цитата по ABC News). Он отметил, что «великие страны не игнорируют свои наиболее болезненные моменты, а принимают их».
Прокламацию об освобождении рабов издал 16-й президент США Авраам Линкольн в 1863 году, но из-за сопротивления южных штатов документ не вступил в силу до окончания Гражданской войны.
19 июня 1865 года об окончании рабства было объявлено в Техасе, последнем из Конфедерации южных штатов. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, отменившая рабство на всей территории США.