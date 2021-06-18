Путин наложил вето на пакет законов об ответственности за фейки

Законы были одобрены Совфедом 13 марта 2019 года. За основной закон пакета проголосовали 149 сенаторов, трое были против и трое воздержались. Среди противников закона — сенатор Людмила Нарусова, которая предложила отклонить пакет инициатив и отправить на доработку согласительной комиссии.
Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал верхней палате отклонить данные инициативы и направить их на доработку согласительной комиссии депутатов и сенаторов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, основной закон пакета запрещает СМИ распространять в интернете недостоверную информацию, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
Максимальное наказание предусматривает штраф в размере 1,5 млн рублей.
Сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о «фейк ньюс», но традиционные СМИ выведены из-под действия норм.