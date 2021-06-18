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11:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин наложил вето на пакет законов об ответственности за фейки

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на принятый Госдумой и одобренный Совфедом пакет законов об ответственности за распространение фейков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, это следует из базы законопроектной работы Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

Законы были одобрены Совфедом 13 марта 2019 года. За основной закон пакета проголосовали 149 сенаторов, трое были против и трое воздержались. Среди противников закона — сенатор Людмила Нарусова, которая предложила отклонить пакет инициатив и отправить на доработку согласительной комиссии.

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Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал верхней палате отклонить данные инициативы и направить их на доработку согласительной комиссии депутатов и сенаторов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, основной закон пакета запрещает СМИ распространять в интернете недостоверную информацию, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Максимальное наказание предусматривает штраф в размере 1,5 млн рублей.

Сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о «фейк ньюс», но традиционные СМИ выведены из-под действия норм.

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