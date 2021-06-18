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15:37 (мск), источник: ТАСС

На выборах в Госдуму не будет голосования «на пеньках»

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на выборах в сентябре текущего года не будет применяться форма голосования на придомовых территориях, так называемое голосование на пеньках.

Источник: РИА "Новости"

«В единый день голосования в прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. И так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием на пеньках, оно достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом нет никакой необходимости, мы его не будем применять», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

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По ее словам, на выборах в сентябре будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования (так называемое голосование на дому). Кроме того, 17 и 18 сентября вводится дополнительная форма голосования для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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