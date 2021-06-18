Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 июняПоследняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные события, которые произошли 18 июня в разные годы
Фоторепортажи
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
8Солнечное затмение 10 июня
14:59 (мск), источник: Известия

Памфилова назвала сроки проведения голосования на выборах в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в пятницу, 18 июня.

Источник: Известия

«Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года», — заявила она на заседании ЦИК.

По ее словам, такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Также основными аргументами в пользу проведения трехдневного голосования стали эпидемиологическая ситуация в стране, сохранение здоровья граждан и соблюдения мер безопасности. Благодаря увеличению числа дней расширяются возможности выбора удобных мест и времени для того, чтобы проголосовать, отметила Памфилова.

Новость
Госдума седьмого созыва провела последнее заседание

Кроме того, по ее словам, голосование в три дня гарантируют его безопасность, доступность и удобство для избирателей, однако наблюдателям будет сложнее, но власти постараются создать им комфортные условия.

Памфилова в то же время подчеркнула, что такой формат голосования не повышает риск фальсификации его итогов. Наблюдатели, по ее словам, должны быть везде. Во ВЦИК, как отметила ее глава, осознают возросшую нагрузку, но уверены, что избиратели превыше всего.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране наработан опыт проведения голосования в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и вопрос о переносе выборов в Госдуму не обсуждался.

Новость
Поступить в вуз стало проще: как подать документы онлайн

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.

В том же месяце президент заявлял о том, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Российский лидер, говоря о предстоящих парламентских выборах, отмечал, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пот градусом: повторится ли в Москве жара 2010 года
Предпродажная обработка: мошенники украли 1,4 млрд на сайтах объявлений
В Кремле назвали причины всплеска COVID: «нигилизм и коварство»
Аксенов проехал по затопленной Керчи на бронеавтомобиле (видео)
Финалу чемпионата Европы по футболу грозит перенос
Жителей Центральной России предупредили о жаре в 37 °C
В США появились облака в форме блинов (фото)
Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня
Зубастая змеехвостка оказалась реликтовым «чудовищем»
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
Рекордная распродажа Honor. Ноутбуки и другие гаджеты со скидками до 60 тысяч Как сэкономить и получить подарки
Авто
Создатели «Дастера» и «Логана» показали новый логотип Марка Dacia изменила эмблему и представила новый фирменный стиль
Кино
Народный артист России Игорь Костолевский госпитализирован У актера подозревают пневмонию
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Прожила всего 23 года, а написала 200+ песен
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Пенсия по-новому. Некоторых россиян ждет сюрприз
Леди
Ольга Бузова похвасталась стройной фигурой в бикини Певица отдыхает в Италии
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь