16:52 (мск), источник: Известия
В МИДе назвали дату выхода России из ДОН
Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря этого года. Об этом в пятницу, 18 июня, заявили в Министерстве иностранных дел страны.
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«Россия уведомила все
Также подчеркивается, что всем государствам — депозитариям соглашения была направлена просьба незамедлительно проинформировать все
7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что денонсация договора обусловлена национальными интересами страны. Также она напомнила, что Москва прикладывала усилия по сохранению соглашения, однако они не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран — союзниц США.
28 мая представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон не намерен возвращаться в ДОН, так как Москва якобы не приняла никаких мер для соблюдения соглашения. В МИД России в ответ заявляли, что вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штатах.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о Вооруженных силах друг друга и их деятельности.
США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В качестве ответной меры 15 января Россия приступила к процессу выхода из договора до того, как в Белом доме сменилась администрация.