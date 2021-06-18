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20:38 (мск), источник: Ведомости

Зеленский объявил о введении санкций против Чемезова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против ряда лиц. Предположительно это глава «Ростеха» Сергея Чемезова и заместитель председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (их имена указаны инициалами). Также уже подтверждено введение санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Источник: AP 2021

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е», — написал Зеленский в своем Facebook. Основания для введения ограничений в отношении этих лиц и занимаемые ими должности украинский лидер в посте в соцсети не привел.

Ранее сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что ввел полный пакет санкций против ряда лиц, Фирташа и Фукса, но о решении в отношении Чемезова в заявлении органа не упоминалось.

В конце мая текущего года Зеленский уже объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физилиц. В их число входят глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также на три года ограничения вводятся в отношении свыше 130 компаний, в том числе телекомпании НТВ, «Первого канала», ВГТРК, телерадиокомпании «Звезда», ТНТ, «Москва медиа», МИА «Россия сегодня», РЕН ТВ, МИЦ «Известия», газеты «Московский комсомолец».

До этого, в начале апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также Россотрудничество. Месяцем ранее Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации.

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