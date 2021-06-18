Зеленский объявил о введении санкций против Чемезова

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е», — написал Зеленский в своем Facebook. Основания для введения ограничений в отношении этих лиц и занимаемые ими должности украинский лидер в посте в соцсети не привел.
Ранее сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что ввел полный пакет санкций против ряда лиц, Фирташа и Фукса, но о решении в отношении Чемезова в заявлении органа не упоминалось.
В конце мая текущего года Зеленский уже объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физилиц. В их число входят глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Также на три года ограничения вводятся в отношении свыше 130 компаний, в том числе телекомпании НТВ, «Первого канала», ВГТРК, телерадиокомпании «Звезда», ТНТ, «Москва медиа», МИА «Россия сегодня», РЕН ТВ, МИЦ «Известия», газеты «Московский комсомолец».
До этого, в начале апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также Россотрудничество. Месяцем ранее Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации.