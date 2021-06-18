Минтранс предложил верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации

23:00 (мск), источник: РБК
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Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих
Департамент госполитики в области гражданской авиации министерства, направивший письмо, сообщает в документе, что данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала
Источник РБК в Минтрансе подтвердил подлинность рабочей переписки. Представитель Минтранса отказался от комментариев. Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательного решения пока не принято.
РБК направил запрос в
С 1 июля система
В России также обсуждалась идея введения
На фоне роста заболеваемости в стране регионы вводят новые меры по стимулированию вакцинации. Башкирия первая ввела паспорта коллективного иммунитета для организаций — их будут выдавать предприятиям, где доля привитого персонала составляет 60% и более. Такие организации не будут закрывать в случае ужесточения эпидемиологических ограничений.
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Артём Кореняко, Михаил Котляр