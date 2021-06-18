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23:00 (мск), источник: РБК

Минтранс предложил верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации

Вице-премьер Голикова поручила проработать вопрос онлайн-покупки билетов при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг. В авиаотрасли сообщили, что вопрос обсуждается, но решение пока не принято.

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Источник: Reuters

Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19. Копия письма есть в распоряжении РБК.

Департамент госполитики в области гражданской авиации министерства, направивший письмо, сообщает в документе, что данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, Минцифры сообщил Минтрансу, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.
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Источник РБК в Минтрансе подтвердил подлинность рабочей переписки. Представитель Минтранса отказался от комментариев. Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательного решения пока не принято.

РБК направил запрос в пресс-службу Минцифры.

С 1 июля система ковид-сертификатов заработает в Евросоюзе — документы будут подтверждать вакцинацию человека, наличие у него свежего отрицательного теста на коронавирус или иммунитет в результате болезни. В то же время документ не будет выполнять функцию проездного билета. От владельца сертификата не смогут требовать выполнять ограничения (сидеть на карантине или самоизоляции, сдавать дополнительные тесты).

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В России также обсуждалась идея введения ковид-паспортов. Как показал опрос сервиса Superjob, за последние полгода доля граждан, поддерживающих эту инициативу, выросла с 12 до 17%.

На фоне роста заболеваемости в стране регионы вводят новые меры по стимулированию вакцинации. Башкирия первая ввела паспорта коллективного иммунитета для организаций — их будут выдавать предприятиям, где доля привитого персонала составляет 60% и более. Такие организации не будут закрывать в случае ужесточения эпидемиологических ограничений.

В Москве с 19 июня в некоторых ресторанах откроют «свободные от COVID-19 зоны» — туда будут пускать по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию посетителя. В таких зонах не будут действовать ограничения на социальную дистанцию, они смогут работать в ночное время.

Артём Кореняко, Михаил Котляр

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