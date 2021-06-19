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01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

США сократят военное присутствие на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена решила сократить число американских противоракетных систем на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Военное присутствие США будет сокращено в Ираке, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии. При этом Китай и Россия могут усилить свои позиции в регионе.

Источник: Reuters

США планируют вывести с Ближнего Востока восемь батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и сотни военнослужащих, которые поддерживают эти системы. По данным WSJ, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об этом решении наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману 2 июня.

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Источники издания отметили, что решение США может быть связано со снижением риска эскалации боевых действий с Ираном на фоне переговоров по ядерной сделке.

Кроме того, WSJ пишет, что Россия и Китай, которые расширяют свое военное и экономическое влияние на Ближнем Востоке, могут расценить вывод войск как возможность усилить свои позиции.

США разместили ЗРК Patriot на военных базах в Ираке в апреле 2020 года. Американские военные не скрывали, что цель развертывания ЗРК — защита от потенциальных ударов из Ирана. В Саудовскую Аравию ЗРК Patriot и THAAD отправили после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре 2019 года.

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