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03:21 (мск), источник: Газета.Ру

В Тверской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан

В Тверской области ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

Постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям было подписано главным государственным санитарным врачом по Тверской области Арнольдом Выскубовым.

«На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения Тверской области. На 18 июня суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 1 июня», — говорится в сообщении.

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В результате прививаться от коронавируса в обязательном порядке должны работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, кинотеатров, театров и ряда других.

Ко всему прочему, прививаться от COVID-19 должны будут государственные гражданские и муниципальные служащие региона.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.

Кроме того, сообщалось, что экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать всем пациентам.

Александр Ахраменко

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