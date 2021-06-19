Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 июняОтмена рабства в США, появление Монетного устава в России и другие события этого дня
Фоторепортажи
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
10Топ-10 усадеб русских классиков
12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

Глава судебной власти Ибрахим Раиси победил на выборах президента в Иране с 17,8 млн голосов, сообщил глава штаба по проведению выборов в Исламской Республике Джамаль Орф. Всего в голосовании приняли участие 28,6 млн человек.

Источник: AP 2021

«28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах… Раиси набрал 17,8 млн голосов», — сказал Орф, чье выступление транслировало государственное телевидение Ирана (цитата по ТАСС).

Читайте также
СМИ узнали о подготовке Ирана к отмене санкций США

Он добавил, что секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи набрал более 3 млн 300 тыс. голосов, вице-председатель парламента Хоссейн Газизаде Хашеми — более 1 млн голосов, бывший глава центробанка Абдольнасер Хеммати — более 2 млн 400 тыс. голосов. Результаты пока предварительные.

Действующий президент Хасан Роухани не принимал участия в выборах, так как занимал этот пост уже два срока подряд.

Всего к выборам были допущены семь кандидатов, но трое из них отказались от участия в последний день избирательной кампании.

Президент Ирана избирается на четыре года всеобщим голосованием, он может находиться на этом посту не более двух сроков подряд. Для победы необходимо набрать минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российские медики рассказали о своем отношении к прививке
Врезал ему прямо там на Совбезе: почему Грачев не хотел ввода войск в Чечню
Блинкен обсудил с главой МИД Польши «угрозу» от «СП-2»
Еще один российский регион ввел обязательную COVID-вакцинацию
Эксперты заявили о рекордном количестве вакансий на удаленке
В России выявили максимальное с января число случаев COVID-19
На свалке в Германии нашли две картины мастеров XVII века
Бывшая сотрудница отеля назвала три ошибки постояльцев
В центре Гамалеи назвали плюсы ревакцинации «Спутником Лайт»
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Митрополит Иларион рассказал про зарплаты священников в Москве
Выяснилось, от чего умерла сестра главы Минобороны Сергея Шойгу
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Миддлтон пришла на встречу в коротком платье и с радужным зонтом Герцогиня Кембриджская покорила публику
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь