Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

«28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах… Раиси набрал 17,8 млн голосов», — сказал Орф, чье выступление транслировало государственное телевидение Ирана (цитата по ТАСС).
Он добавил, что секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи набрал более 3 млн 300 тыс. голосов, вице-председатель парламента Хоссейн Газизаде Хашеми — более 1 млн голосов, бывший глава центробанка Абдольнасер Хеммати — более 2 млн 400 тыс. голосов. Результаты пока предварительные.
Действующий президент Хасан Роухани не принимал участия в выборах, так как занимал этот пост уже два срока подряд.
Всего к выборам были допущены семь кандидатов, но трое из них отказались от участия в последний день избирательной кампании.
Президент Ирана избирается на четыре года всеобщим голосованием, он может находиться на этом посту не более двух сроков подряд. Для победы необходимо набрать минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших.