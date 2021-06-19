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14:06 (мск), источник: ТАСС

В Кремле допустили возможность встречи Путина и Джонсона

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона при условии появления у британских властей «политической воли».

Источник: РИА "Новости"

«Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — сказал он в субботу в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи между Джонсоном и Путиным после состоявшегося 16 июня американо-российского саммита.

В пятницу в интервью телеканалу Sky News Уоллес отметил, что глава британского правительства готов обсуждать нормализацию отношений с РФ, если Москва изменит линию поведения.

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