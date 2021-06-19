Путин поручил создать программу реабилитации для переболевших COVID-19 пациентов

«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», — сказал президент.
По его словам, важность создания такой программы обусловлена тем, что многие пациенты столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.
«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд руб.», — заявил глава государства.
По словам президента, работу необходимо развернуть «широким фронтом» в ближайшее время.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в ближайшие две недели в столичных больницах развернут до 24 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19. Сейчас в Москве насчитывается 17 тыс. таких коек. Кроме прочего, в Москве откроются два обсерватора для пациентов с легким течением заболевания, заявила вице-мэр.