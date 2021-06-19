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14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил создать программу реабилитации для переболевших COVID-19 пациентов

Президент России Владимир Путин поручил реализовать в стране программу по созданию системы медицинской реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом глава государства заявил, выступая на съезде партии «Единая Россия».

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Источник: РИА "Новости"

«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», — сказал президент.

По его словам, важность создания такой программы обусловлена тем, что многие пациенты столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.

«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд руб.», — заявил глава государства.

По словам президента, работу необходимо развернуть «широким фронтом» в ближайшее время.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в ближайшие две недели в столичных больницах развернут до 24 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19. Сейчас в Москве насчитывается 17 тыс. таких коек. Кроме прочего, в Москве откроются два обсерватора для пациентов с легким течением заболевания, заявила вице-мэр.

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