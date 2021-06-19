Путин предложил освободить семьи с детьми от подоходного налога при продаже квартиры

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», — сказал президент.
Путин пояснил, что при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, необходимо заплатить подоходный налог. Однако иногда эта сумма для конкретной семьи может быть значительной, что впоследствии затруднит им возможность быстро купить новое жилье в дальнейшем.
Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья.
Владимир Путинпрезидент РФ
По словам российского лидера, для фракции «Единая Россия» один из важнейших приоритетов — это поддержка семей с детьми. В этой сфере последовательно выстраивается целая линейка адресных мер, добавил он.
Ранее, 13 июня, сообщалось, что кабинет министров выделил 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. Средства направлены на компенсацию платежей по ипотеке, размер выплаты составляет 450 тыс. рублей.
1 мая Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.