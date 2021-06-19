Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане

Руководители оборонных ведомств «обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане». «Министр [Остин] подчеркнул важность давних отношений между США и Турцией в сфере обороны и поблагодарил министра [Акара] за постоянные контакты и сотрудничество по вопросам мира и безопасности», — заключили в Минобороны США.
Как сообщил ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава вашингтонской администрации Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время встречи на этой неделе «подробно обсудили» предложение Турции обеспечивать безопасность международного аэропорта в Кабуле после вывода войск НАТО из Афганистана.
Главы государств договорились, что Анкара «будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности», и Байден обещал Эрдогану оказать помощь в этом вопросе, отметил Салливан. Помощник президента США пояснил, что Вашингтон «серьезно относится к опасениям» возможных нападений радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и других группировок на дипломатов и других иностранцев в районе столичного аэропорта.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула противоречит соглашению о выводе иностранных подразделений из Афганистана, подписанному США и талибами. Подобные решения необходимо принимать «взвешенно, исходя из целей продвижения процесса межафганского национального примирения», подчеркнула Захарова.