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00:22 (мск), источник: ТАСС

Прямая линия Путина с россиянами пройдет 30 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Традиционное общение президента РФ Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня. О намеченной на эту дату прямой линии сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную “Прямую линию”. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов “Первый”, “Россия 1”, “Россия 24”, “НТВ”, “ОТР”, “Мир”, радиостанций “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России”. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», — говорится в сообщении.

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