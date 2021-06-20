00:22 (мск), источник: ТАСС
Прямая линия Путина с россиянами пройдет 30 июня
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Традиционное общение президента РФ Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня. О намеченной на эту дату прямой линии сообщила
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную “Прямую линию”. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов “Первый”, “Россия 1”, “Россия 24”, “НТВ”, “ОТР”, “Мир”, радиостанций “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России”. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», — говорится в сообщении.