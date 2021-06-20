04:49 (мск), источник: Lenta.Ru
Глава МИД Украины рассказал о роли Киева и Анкары в Черном море
Свое мнение глава ведомства Дмитрий Кулеба высказал во время выступления в рамках Анталийского дипломатического форума, передает РИА Новости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По его словам, сейчас в Черном море полно угроз
На полях форума Кулеба также провел встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Главы ведомств скоординировали позиции по противодействию реализации российского газопровода «Северный поток-2». Помимо этого, они назвали проект общеевропейской угрозой.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.