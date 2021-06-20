NI рассказал о готовности США оставить Украину без НАТО ради РФ и КНР

Как уточняется в материале, саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который состоялся в Женеве 16 июня, вне зависимости от пестроты оценок его результатов не повлияет на устоявшиеся позиции Москвы и Пекина по отношению к Вашингтону: Россия и Китай придерживаются обоюдных взглядов по вопросам положения и влиятельности Соединенных Штатов на мировой арене, и у стран нет никаких мотивов, чтобы поменять свою риторику к Белому дому. Рюл уверен: с точки зрения Соединенных Штатов важно понять, где и каким образом укрепляются российско-китайские отношения, чтобы выявить в них «трещины».
Однако Пекин и Москва приложили немалые усилия в рамках укрепления их и без того широкого партнерства: так, китайский лидер Си Цзиньпин назвал Путина «своим лучшим другом», потом правительства обоих стран сошлись во мнении, что текущее положение их взаимоотношений — «лучшее в истории». Посол России в Китае Андрей Денисов также заявлял, что, если на женевском саммите Вашингтон поднимет тему Китая, Пекин будет уведомлен об этом. Денисов дал гарантию, что вне зависимости от позиции США к двум странам и их диалогу отношения Москвы и Пекина не изменятся, а также анонсировал визит Путина в Китай, подчеркнув, что он «обязательно состоится». Сам Си Цзиньпин утверждал, что «Китай и Россия могут противостоять любой попытке разделить эти страны».
Тесное двустороннее сотрудничество подтверждается не только высказываниями: Россия способствовала укреплению позиций КНР в Тихоокеанском регионе и поставляла стране военную технику. Страны ведут совместные проекты даже в космическом пространстве, о чем свидетельствуют планы Москвы и Пекина до 2035 года развернуть и ввести в эксплуатацию Международную космическую станцию на Луне, что вызвало недовольство главы NASA Билла Нельсона, который выступил с обращением к Вашингтону и наказал отслеживать российско-китайский проект.
Тем не менее Россия и Китай заметят любой намек на их разъединение, и отчасти именно этот момент служит причиной для сокрытия двусторонних разногласий, считает журналист.
Следовательно, со стороны Соединенных Штатов остается только ответить национальным интересам России. В качестве условий, которые Белый дом мог бы предложить Кремлю, журналист выделил «замораживание Евросоюза», а именно — стремления Украины стать частью НАТО, а также постепенное смягчение санкционного давления.
Об изменении риторики и приоритетов администрации президента США Джо Байдена ранее писала газета The Wall Street Journal, которая со ссылкой на источники сообщила, что в рамках перенаправления своих стратегических интересов Пентагон вывел с территории Ближнего Востока зенитные комплексы и противоракетные системы.
Подобное отношение Соединенных Штатов к российско-китайскому диалогу подтвердил сенатор России Алексей Пушков, прокомментировав сведения о совете Байдена Путину пересмотреть перспективы «зависимости» Москвы от Пекина.
Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, комментируя женевский саммит, от лица Пекина поприветствовал договоренность между Россией и Соединенными Штатами по вопросам стратегической стабильности, установленную по итогам встречи. Будучи в Женеве, Джо Байден в своем комментарии китайско-американских отношений заявил, что этот двусторонний диалог построен исключительно на вопросах делового характера, хотя в ходе заседания G7 американский лидер обращался к главам других государств с призывом подвергать публичной критике антидемократические методы Китая. Позиция Байдена не нашла отклика у таких лидеров стран, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги, а также представителей Евросоюза.