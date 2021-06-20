09:34 (мск), источник: Известия
Посол РФ Антонов заявил о возвращении в США с «оптимистичным настроем»
Посол России Анатолий Антонов заявил о возвращении в США с «оптимистичным настроем», сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 20 июня.
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По его словам, у него уже намечены встречи в США, и он рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона.
«По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве — Ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений», — подчеркнул Антонов.
Ранее в этот день российский посол прибыл в аэропорт Шереметьево и сел в самолет, который приземлится в
Антонов и посол США в РФ Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран. В ходе прошедшего 16 июня в Женеве саммита российского лидера Владимира Путина с Джо Байденом было принято решение о возвращении послов двух стран на места своей работы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возвращение послов России и США в столицы стран является важным жестом, так как наличие послов, а не их заместителей в столицах, всегда позволяет более активно вести разговор, с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов.
В свою очередь, посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что вернется в Москву в ближайшее время, чтобы продолжить работу над реализацией указаний Байдена, обозначенных в Женеве, включая указания в сфере стратегической безопасности.
15 апреля Байден объявил о введении новых антироссийских санкций, ограничения коснулись 32 юридических и физических лиц из России. Кроме того, в Соединенных Штатах объявили о высылке 10 российских дипломатов. На следующий день посол России в США Анатолий Антонов прибыл в российский МИД.
В Кремле, комментируя новые рестрикции США, тогда напомнили, что принцип взаимности в вопросе введения санкций сохраняется.