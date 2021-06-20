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14:22 (мск), источник: Известия

Песков объяснил приглашение американских СМИ на брифинг Путина в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение иностранных СМИ, в том числе из США, на пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина после саммита в Женеве 16 июня.

Источник: Reuters

По словам представителя Кремля, это связанно с интересом представителей прессы к тому, что скажет президент России.

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«Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина», — объяснил Песков. Фрагмент его интервью вышел 20 июня в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Встреча Путина и его американского коллеги Джо Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут.

После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

По итогам саммита лидеры провели отдельные пресс-конференции.

Пресс-конференция Путина продлилась около часа. Всего обратиться к нему смогли 18 журналистов, из которых семь — представители иностранных СМИ. Это, в частности, корреспонденты СNN, ABC, агентства Bloomberg и другие.

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