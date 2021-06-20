Песков объяснил приглашение американских СМИ на брифинг Путина в Женеве

14:22 (мск), источник: Известия
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По словам представителя Кремля, это связанно с интересом представителей прессы к тому, что скажет президент России.
«Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина», — объяснил Песков. Фрагмент его интервью вышел 20 июня в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».
Встреча Путина и его американского коллеги Джо Байдена прошла 16 июня на вилле
После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.
По итогам саммита лидеры провели отдельные