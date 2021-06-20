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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

США продолжат вводить санкции против причастных к «Северному потоку-2» российских компаний

США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Источник: РИА "Новости"
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«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо. — “Ъ”) Байден сказал: я не готов это сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве “Северного потока-2”. Он это делал и продолжит делать», — сказал Салливан (цитата по «РИА Новости»).

Ранее американский Минфин ввел санкции против трех юридических лиц, связанных со строительством «Северного потока-2», а также 13 судов, работающих над завершением газопровода.

Под действие санкций попал в том числе трубоукладчик «Академик Черский».

В то же время Вашингтон отказался от ограничений в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Президент США Джо Байден объяснил, что введение дополнительных было бы контрпродуктивным для отношений Соединенных Штатов и Европы.

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