США продолжат вводить санкции против причастных к «Северному потоку-2» российских компаний

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо. — “Ъ”) Байден сказал: я не готов это сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве “Северного потока-2”. Он это делал и продолжит делать», — сказал Салливан (цитата по «РИА Новости»).
Ранее американский Минфин ввел санкции против трех юридических лиц, связанных со строительством «Северного потока-2», а также 13 судов, работающих над завершением газопровода.
Под действие санкций попал в том числе трубоукладчик «Академик Черский».
В то же время Вашингтон отказался от ограничений в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Президент США Джо Байден объяснил, что введение дополнительных было бы контрпродуктивным для отношений Соединенных Штатов и Европы.