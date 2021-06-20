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20 июня, источник: РБК

ЦИК Армении озвучил первые результаты внеочередных выборов в парламент

С более чем 60% лидирует партия и.о. премьера Никола Пашиняна, за ней идет блок его основного соперника, экс-президента Роберта Кочаряна. Пока подсчитаны голоса с 114 из 2008 участков.

Источник: AFP 2021

По результатам обработки голосов с 114 избирательных участков Армении на внеочередных выборах в парламент партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 61%, свидетельствуют данные ЦИК. Всего в Армении 2008 избирательных участков.

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Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 17,8%. Также пятипроцентный порог преодолели партия экс-президента Сержа Саргсяна (5,8%) и партия «Процветающая Армения» (5%).

Итоговая явка составила 49,4%, всего проголосовали 1,3 млн избирателей. Участие в выборах принимают четыре блока и 21 партия.

Генеральная прокуратура Армении сообщила о 319 обращениях, касающихся нарушений на выборах. По словам ее представителя Эдгара Арсеняна, в 150 из них есть признаки преступления. «По шести заведены уголовные дела, фигуранты которых связаны со взятками. 144 дела направлены на расследование и подготовку документов», — пояснил он (цитата по ТАСС).

О проведении досрочных выборов Пашинян, бывший тогда премьер-министром, объявил в марте. Для проведения досрочного голосования он в конце апреля ушел в отставку и стал исполняющим обязанности премьера. Президент Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных выборов, назначив их на 20 июня.

Основными соперниками на прошедших выборах являются Пашинян и Кочарян. На момент объявления внеочередных выборов блок Пашиняна «Мой шаг» опережал остальные политические силы по популярности, за него были готовы проголосовать почти 32% участников опроса, за блок Кочаряна «Армения» — около 6%.

Однако к выборам ситуация изменилась и рейтинги противников почти сравнялись: за блок Пашиняна готовы были проголосовать 23,8% респондентов, за блок Кочаряна — 24,1%.

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