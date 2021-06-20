20 июня, источник: РБК
ЦИК Армении озвучил первые результаты внеочередных выборов в парламент
С более чем 60% лидирует партия и.о. премьера Никола Пашиняна, за ней идет блок его основного соперника,
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По результатам обработки голосов с 114 избирательных участков Армении на внеочередных выборах в парламент партия и.о.
Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 17,8%. Также пятипроцентный порог преодолели партия
Итоговая явка составила 49,4%, всего проголосовали 1,3 млн избирателей. Участие в выборах принимают четыре блока и 21 партия.
Генеральная прокуратура Армении сообщила о 319 обращениях, касающихся нарушений на выборах. По словам ее представителя Эдгара Арсеняна, в 150 из них есть признаки преступления. «По шести заведены уголовные дела, фигуранты которых связаны со взятками. 144 дела направлены на расследование и подготовку документов», — пояснил он (цитата по ТАСС).
О проведении досрочных выборов Пашинян, бывший тогда
Основными соперниками на прошедших выборах являются Пашинян и Кочарян. На момент объявления внеочередных выборов блок Пашиняна «Мой шаг» опережал остальные политические силы по популярности, за него были готовы проголосовать почти 32% участников опроса, за блок Кочаряна «Армения» — около 6%.
Однако к выборам ситуация изменилась и рейтинги противников почти сравнялись: за блок Пашиняна готовы были проголосовать 23,8% респондентов, за блок Кочаряна — 24,1%.