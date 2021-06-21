Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 июняСамый длинный день в году, создание первого в мире колеса обозрения и день рождения Виктора Цоя
Фоторепортажи
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
11Как Женева готовится к саммиту Путина и Байдена
03:56 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

По словам Дмитрия Кулебы, НАТО «не дало ни единого намека» на сроки вступления Киева в альянс.

Источник: AFP 2021

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса [НАТО], обвинив его в том, что НАТО «не дало ни единого намека» на сроки вступления Киева в альянс.

Читайте также
США продолжат вводить санкции против причастных к «Северному потоку-2» российских компаний

«Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса», — заявил он в опубликованном в воскресенье вечером интервью агентству Anadolu.

Министр также отметил, что с 2008 года, когда НАТО впервые официально подтвердила курс на принятие страны в альянс, Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. «Но если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, то я отвечу честно: “Ничего”. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения», — отметил Кулеба.

«Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история, — продолжал он. — Итак, мой вопрос к НАТО: “Сколько именно реформ вы хотите?” Дайте нам четкий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас».

Участники прошедшего 14 июня саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им Планов действий для членства. Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе. В частности, по его мнению, для Украины настало время получения Плана действий по членству в альянсе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
США пригрозили КНР изоляцией за помехи расследованию по COVID-19
Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении
Кравчук дал прогноз о присоединении США к «нормандскому формату»
Школьник потребовал у Черчесова деньги за разбор игры сборной РФ
Возле Одессы появился водяной смерч странной формы (видео)
Под строящейся дорогой «Москва-Казань» нашли древние поселения
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
Почему многие не выливают воду, в которой варились яйца Слитая в раковину вода, в которой варились яйца, может привести к печальным последствиям
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Кейт Миддлтон открыла свой Центр раннего детства Герцогиня хочет создать счастливое, психически здоровое, более заботливое общество
Леди
Миддлтон пришла на встречу в коротком платье и с радужным зонтом Герцогиня Кембриджская покорила публику
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь