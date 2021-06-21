04:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении
Исполняющий обязанности
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«Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз “стальную”, вместо “бархатной”», — заявил Пашинян, чья партия «Гражданский договор» лидирует на выборах. Он отметил, что победа его партии «восстановит общественную и национальную консолидацию».
По словам Пашиняна, его политическая сила сформирует в парламенте большинство, поскольку уже «понятно, что у нас будет убедительное большинство». «Армянский народ сделал свой выбор, произошло то, что было предсказано. А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось», — заявил он.
И.о.
По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна лидирует с 58,52 процента по итогам подсчета голосов с 607 участков из 2008, блок «Армения»
Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. Результаты последних опросов предсказывали борьбу между исполняющим обязанности