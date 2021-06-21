05:15 (мск), источник: ТАСС
Помпео считает, что США не стоит вести переговоров с нынешними властями Ирана
Бывший глава Госдепартамента заявил, что на руках избранного иранского президента Эбрахима Раиси «кровь тысяч людей».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Это не тот режим, с которым мы должны взаимодействовать. Мы должны проводить кампанию по оказанию максимального давления, чтобы заставить этот режим изменить свое поведение», — сказал он.
При этом бывший глава Госдепартамента считает, что Иран с помощью переговоров по ядерной сделке намерен ослабить давление США и добиться больших уступок с американской стороны. Помимо этого, Помпео утверждал, что на руках избранного иранского президента Эбрахима Раиси «кровь тысяч людей». «Это не тот человек, с которым мы должны говорить», — заявил бывший глава американского внешнеполитического ведомства.
В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном. Представители