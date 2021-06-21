Спецпредставитель США по КНДР ожидает диалога после слов Ким Чен Ына

При этом он отметил, что США будут готовы к обоим вариантам, потому что они еще не получили от КНДР приглашений к встрече.
Ким Чен Ын отметил необходимость изучать оба сценария отношений с США во время закончившегося на прошлой неделе пленума ЦК Трудовой партии Кореи. «Надеемся, что тот факт, что председатель Ким упомянул диалог, означает, что мы скоро услышим позитивный ответ», — сказал Сон Ким в ходе поездки в Южную Корею (цитата по агентству «Ренхап»).
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News назвал заявление лидера КНДР «интересным сигналом». При этом он отметил, что США будут смотреть, последует ли за ними сигнал к возобновлению переговоров.