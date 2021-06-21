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05:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Спецпредставитель США по КНДР ожидает диалога после слов Ким Чен Ына

Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности как к диалогу, так и к противостоянию с США, дает основания на скорое положительное развитие отношений между странами, сказал специальный представитель США по КНДР Сон Ким.

Источник: Reuters

При этом он отметил, что США будут готовы к обоим вариантам, потому что они еще не получили от КНДР приглашений к встрече.

Ким Чен Ын отметил необходимость изучать оба сценария отношений с США во время закончившегося на прошлой неделе пленума ЦК Трудовой партии Кореи. «Надеемся, что тот факт, что председатель Ким упомянул диалог, означает, что мы скоро услышим позитивный ответ», — сказал Сон Ким в ходе поездки в Южную Корею (цитата по агентству «Ренхап»).

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News назвал заявление лидера КНДР «интересным сигналом». При этом он отметил, что США будут смотреть, последует ли за ними сигнал к возобновлению переговоров.

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