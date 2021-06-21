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07:08 (мск), источник: Известия

Партия Пашиняна побеждает после подсчета голосов с 90% участков

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 55,02% голосов на внеочередных парламентских выборах после подсчета бюллетеней с 90% избирательных участков. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК республики.

Источник: AFP 2021

Блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна пока заручился поддержкой 20,41% избирателей.

На третьем месте располагается блок «Честь имею» другого экс-лидера страны Сержа Саргсяна с 5,23%. Пока он не преодолевает установленный для блоков барьер в 7% голосов.

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Вместе с тем, в соответствии с армянским законодательством, в парламенте должны присутствовать по меньшей мере три политические силы. Если только две партии или блока преодолевают проходной барьер, занявшему третье место будут начислены недостающие проценты.

Ранее в понедельник Пашинян обратился с поздравлениями к гражданам Армении, заявив о победе своей партии на выборах.

По информации Центрального избирательного комитета Армении, явка на голосование составила 49,9%.

Президент Армении Армен Саркисян 10 мая подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране. Ранее в этот день депутаты парламента во второй раз не избрали на пост премьер-министра страны единственного кандидата — Никола Пашиняна. Согласно конституции республики, в случае если парламент два раза подряд не избирает премьер-министра, то он должен быть распущен.

25 апреля Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении. Правительство страны вслед за ним сложило полномочия. Уход в отставку политик анонсировал в середине апреля на фоне многочисленных акций протеста в стране.

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