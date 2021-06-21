07:08 (мск), источник: Известия
Партия Пашиняна побеждает после подсчета голосов с 90% участков
Партия и.о.
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Блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна пока заручился поддержкой 20,41% избирателей.
На третьем месте располагается блок «Честь имею» другого
Вместе с тем, в соответствии с армянским законодательством, в парламенте должны присутствовать по меньшей мере три политические силы. Если только две партии или блока преодолевают проходной барьер, занявшему третье место будут начислены недостающие проценты.
Ранее в понедельник Пашинян обратился с поздравлениями к гражданам Армении, заявив о победе своей партии на выборах.
По информации Центрального избирательного комитета Армении, явка на голосование составила 49,9%.
Президент Армении Армен Саркисян 10 мая подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране. Ранее в этот день депутаты парламента во второй раз не избрали на пост
25 апреля Пашинян ушел в отставку с поста