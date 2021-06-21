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08:07 (мск), источник: Ведомости

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент страны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на итоги подсчета голосов. Она набрала 53,92% голосов.

Источник: AFP 2021

Выборы в парламент Армении прошли 20 июня. В выборах приняли участие 21 партия и четыре блока.

По данным ЦИК, «Гражданский договор» набрал 53,92% голосов, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,23% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%.

Ранее Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию. И.о. премьер-министра обещал начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами», чтобы «понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».

Также он поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

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