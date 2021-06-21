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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС и США ввели санкции против Белоруссии

Совет ЕС расширил санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В список попали 78 человек и 8 организаций. В список попали сын президента Александра Лукашенко Дмитрий (не занимает государственных постов, руководит общественным объединением «Президентский спортивный клуб»), а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев. США также ввели санкции против республики: в черный список попали 6 юридических и 16 физических лиц. Великобритания, Канада и Украина также присоединились к санкциям.

Источник: AP 2021

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — сказано в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Под санкции США подпали, в частности, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.

Из организаций попали автопроизводители МАЗ и БелАЗ и Новая нефтяная компания.

Канада ввела санкции против 17 физлиц и 5 предприятий Белоруссии. Великобритания — в отношении 11 физических лиц и 2 организаций.

23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, Швейцария это отрицала. На борту самолета находились основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега, их задержали.

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