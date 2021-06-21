17:49 (мск), источник: Коммерсантъ
ЕС и США ввели санкции против Белоруссии
Совет ЕС расширил санкции против Белоруссии
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«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — сказано в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе (цитата по ТАСС).
Из организаций попали автопроизводители МАЗ и БелАЗ и Новая нефтяная компания.
Канада ввела санкции против 17 физлиц и 5 предприятий Белоруссии. Великобритания — в отношении 11 физических лиц и 2 организаций.
23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, Швейцария это отрицала. На борту самолета находились основатель