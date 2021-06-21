21:55 (мск), источник: Известия
Пашинян заявил о завершившемся в Армении политическом кризисе
Исполняющий обязанности
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«Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября 2020 года, завершен. С завтрашнего дня мы начинаем работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона», — сказал он на митинге, посвященном победе на внеочередных выборах в парламент страны.
«Наша победа не вызывает никаких сомнений. Мы выиграли во всех областях и в столице Армении», — заявил он.
Пашинян также призвал своих сторонников и все политические силы страны положить конец риторике оскорблений.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Выборы завершились в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,92% голосов избирателей.
Так, блок «Армения»
21 июня
При этом глава миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Йоргос Катругалос в тот же день отметил, что нарушения, которые были на внеочередных выборах в парламент Армении, не повлияют на итоги голосования.