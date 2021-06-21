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21:55 (мск), источник: Известия

Пашинян заявил о завершившемся в Армении политическом кризисе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в понедельник, 21 июня, сообщил, что политический кризис в Армении завершен.

Источник: Известия

«Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября 2020 года, завершен. С завтрашнего дня мы начинаем работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона», — сказал он на митинге, посвященном победе на внеочередных выборах в парламент страны.

Вместе с тем Пашинян уточнил, что данные выборы, согласно оценкам местных и международных наблюдателей, соответствовали всем стандартам и были законными.

«Наша победа не вызывает никаких сомнений. Мы выиграли во всех областях и в столице Армении», — заявил он.

Пашинян также призвал своих сторонников и все политические силы страны положить конец риторике оскорблений.

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Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Выборы завершились в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,92% голосов избирателей.

Так, блок «Армения» экс-президента страны Роберта Кочаряна набрал 21,04%, после него идет блок «Честь имею» другого экс-лидера республики, Сержа Саргсяна, с 5,23%. Он не преодолел установленный барьер в 7%.

21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видят убедительную победу партии Пашиняна на парламентских выборах.

При этом глава миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Йоргос Катругалос в тот же день отметил, что нарушения, которые были на внеочередных выборах в парламент Армении, не повлияют на итоги голосования.

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