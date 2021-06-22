США не намерены предупреждать Россию об ответных кибератаках

«Мы заранее не сообщаем об ударах, которые планируем нанести», — ответила госпожа Псаки на брифинге на вопрос, почему президент США Джо Байден не сообщил Москве о конкретных мерах Вашингтона в случае новых кибератак из России.
Она добавила, что США предупредили, что «оставляют за собой права на ответные действия», когда передали России список секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.
Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Путиным сообщил, что США предложили России список из 16 «самых важных секторов инфраструктуры, против которых предлагается запретить кибератаки».
Позже стало известно, что в список вошли химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, оборонно-промышленный комплекс, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.