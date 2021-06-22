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00:09 (мск), источник: Коммерсантъ

США не намерены предупреждать Россию об ответных кибератаках

Администрация США не планирует предупреждать Россию об ответных мерах в случае проведения новых кибератак против американских компаний и структур. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Источник: Reuters

«Мы заранее не сообщаем об ударах, которые планируем нанести», — ответила госпожа Псаки на брифинге на вопрос, почему президент США Джо Байден не сообщил Москве о конкретных мерах Вашингтона в случае новых кибератак из России.

Она добавила, что США предупредили, что «оставляют за собой права на ответные действия», когда передали России список секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.

Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Путиным сообщил, что США предложили России список из 16 «самых важных секторов инфраструктуры, против которых предлагается запретить кибератаки».

Позже стало известно, что в список вошли химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, оборонно-промышленный комплекс, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.

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