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США считают, что шансов добиться остановки «Северного потока — 2» санкциями почти нет
ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что шансов добиться прекращения строительства «Северного потока — 2» за счет применения санкций почти нет. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвященного поездке Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан.