Эстония разрешила въезд привитым от COVID-19 российским туристам

«С 21 июня 2021 г. въезд в Эстонию с целью туризма разрешен прибывающим из любых третьих стран лицам без симптомов заболевания, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года», — говорится на сайте.
Также въезд открыт гражданам Эстонии, обладателям вида на жительство страны, а также всем людям, прибывающим из ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и Северной Ирландии, иностранцам, прибывающим из третьих стран с целью работы или учебы и не имеющим симптомов заболевания, и не болеющим гражданам ряда европейских стран.
В марте 2020 года правительство Эстонии ввело в стране режим чрезвычайного положения. Были запрещены публичные мероприятия, временно закрылись музеи и кинотеатры, прекратились концерты, конференции и спортивные соревнования. Также весной Эстония закрыла свои границы для въезда граждан из третьих стран, в том числе для россиян.
В апреле 2021 года Россия и Эстония возобновили авиасообщение, первый рейс в Таллинн отправился 25 апреля. При этом въезд для российских туристов все еще оставался закрыт.
В середине мая Эстония начала массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Страна использует препараты AstrаZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.