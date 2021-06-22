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06:46 (мск), источник: Известия

В России зафиксировали бум игровой индустрии

С 1 января по 31 мая 2021 года российские геймеры совершили на игровых ресурсах на 40% больше онлайн-покупок, чем за аналогичный период 2019 года, а оборот этих площадок вырос в 2,2 раза. Объем продаж игровых консолей увеличился в 3,6 раза, а объем продаж видеокарт — на 44%. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney и проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (входят в экосистему Сбера). Результаты исследования есть у «Известий».

Источник: Reuters

«Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза). За аналогичный период 2021 года наибольший рост числа любителей игр среди регионов показал Санкт-Петербург (в 4,2 раза), а самый большой рост по количеству покупок игр продемонстрировала Архангельская область (в два раза)», — рассказал генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Около 90% геймеров за последние три года в основном оплачивали покупки с десктопа, остальные — со смартфона. Среди методов оплаты большой популярностью пользуются Pay-платежи — в 2021 году они показали рост в 3,8 раза относительно прошлого года. Платежи банковскими картами продемонстрировали рост в 4,3 раза, подчеркнул он.

Россия — перспективный рынок для гейминга, поэтому число новых пользователей будет только расти, уверен автор и редактор портала GameMAG.ru Азамат Тегаев.

Данный тренд продлится и после того, как различные ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, считает Азамат Тегаев. Потому что игры сейчас кажутся гораздо более выгодным и доступным досугом, чем многие другие варианты. Да и в целом собраться компанией у телевизора вместе с пиццей и газировкой, чтобы поиграть в виртуальный футбол или файтинг, может оказаться куда проще и дешевле, чем поход в ту же пиццерию или ресторан, заключил эксперт.

Во время загрузки произошла ошибка.
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