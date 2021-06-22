06:46 (мск), источник: Известия
В России зафиксировали бум игровой индустрии
С 1 января по 31 мая 2021 года российские геймеры совершили на игровых ресурсах на 40% больше
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«Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в
Около 90% геймеров за последние три года в основном оплачивали покупки с десктопа, остальные — со смартфона. Среди методов оплаты большой популярностью пользуются
Россия — перспективный рынок для гейминга, поэтому число новых пользователей будет только расти, уверен автор и редактор портала GameMAG.ru Азамат Тегаев.
Данный тренд продлится и после того, как различные ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, считает Азамат Тегаев. Потому что игры сейчас кажутся гораздо более выгодным и доступным досугом, чем многие другие варианты. Да и в целом собраться компанией у телевизора вместе с пиццей и газировкой, чтобы поиграть в виртуальный футбол или файтинг, может оказаться куда проще и дешевле, чем поход в ту же пиццерию или ресторан, заключил эксперт.