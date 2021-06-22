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06:29 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава ЦРУ считает, что для США соперничество с КНР будет труднее холодной войны с СССР

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Соперничество с Китаем будет для США значительно более трудным, чем холодная война с Советским Союзом. Такое мнение выразил бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, выступая на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана.

Источник: AP 2021

По его мнению, соперничество между США и КНР не следует называть холодной войной, поскольку это «слишком упрощает» ситуацию. Такая формулировка, по словам Гейтса, создает впечатление, что «это будет точно так же, как состязание с Советским Союзом».

Он добавил, «во многих отношениях это будет гораздо более трудное соперничество, чем-то, которые было с Советским Союзом». Как полагает Гейтс, для Вашингтона во время холодной войны ситуация облегчалась, в частности, «несоответствием в экономическом развитии» между США и СССР.

«Китай представляет для нас совсем иной вызов, поскольку это держава, которая действует на многих уровнях. Она обладает экономической мощью, которая соперничает с нашей. У нас нет альтернативы [китайской] программе «Один пояс — один путь», — полагает экс-глава Пентагона и ЦРУ. По его мнению, эта программа «распространит китайское влияние в мире».

Говоря о Китае, Гейтс отметил, что «это страна, которая рвется вперед в сфере науки и технологий, которая принимает студентов из других стран для обучения».

«Китай бросает вызов нам и другим демократическим странам, пользуясь многими инструментами, которые применяли мы, чтобы бросить вызов Советскому Союзу, — полагает Гейтс. — Мы даже еще не приступили к разработке стратегии того, как вести конкуренцию на всех этих уровнях».

«Китайцы всегда могут указать на то, что они сделали в сфере развития инфраструктуры, на то, что они вывели из бедности буквально сотни миллионов человек», — добавил бывший министр обороны США.

«И китайцы, конечно, не забывают о своих вооруженных силах. У них сейчас крупнейший флот», — отметил он. «Думаю, это гораздо более серьезный вызов, чем тот, который когда-либо представлял для нас Советский Союз», — заключил Гейтс.

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