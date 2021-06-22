Экс-глава ЦРУ считает, что для США соперничество с КНР будет труднее холодной войны с СССР

06:29 (мск), источник: ТАСС
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По его мнению, соперничество между США и КНР не следует называть холодной войной, поскольку это «слишком упрощает» ситуацию. Такая формулировка, по словам Гейтса, создает впечатление, что «это будет точно так же, как состязание с Советским Союзом».
«Китай представляет для нас совсем иной вызов, поскольку это держава, которая действует на многих уровнях. Она обладает экономической мощью, которая соперничает с нашей. У нас нет альтернативы [китайской] программе «Один пояс — один путь», — полагает
Говоря о Китае, Гейтс отметил, что «это страна, которая рвется вперед в сфере науки и технологий, которая принимает студентов из других стран для обучения».
«Китай бросает вызов нам и другим демократическим странам, пользуясь многими инструментами, которые применяли мы, чтобы бросить вызов Советскому Союзу, — полагает Гейтс. — Мы даже еще не приступили к разработке стратегии того, как вести конкуренцию на всех этих уровнях».
«Китайцы всегда могут указать на то, что они сделали в сфере развития инфраструктуры, на то, что они вывели из бедности буквально сотни миллионов человек», — добавил бывший министр обороны США.
«И китайцы, конечно, не забывают о своих вооруженных силах. У них сейчас крупнейший флот», — отметил он. «Думаю, это гораздо более серьезный вызов, чем тот, который