Путин в статье Die Zeit назвал Россию частью Европы

В немецком издании Die Zeit опубликована статья президента России Владимира Путина, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, которая началась 22 июня 1941 года. Ее русскоязычная версия появилась на сайте Кремля.
В начале статьи Путин напомнил о подвигах Красной армии в борьбе с нацизмом и поблагодарил «союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу».
Вскоре после этого Путин переходит от исторического опыта к развитию новых отношений между Россией и Европой, чему и посвящена большая часть статьи. «Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом “от Атлантики до Урала”, а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока. Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами», — констатирует президент.
Однако, считает Путин, в итоге «возобладал другой подход», связанный с расширением НАТО на Восток. «Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что “это не направлено против вас”, что “границы блока к вам приближаться не будут” — поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — считает он.
По мнению президента, по итогам нескольких волн расширения НАТО «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией».
Одним из итогов этого Путин считает кризис 2014 года на Украине.
Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?
Президент России считает, что «вся система европейской безопасности сильно деградировала» и сейчас в Европе растет напряжение, связанное с гонкой вооружений. «Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой», — написал президент.
Путин подтвердил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. «Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их», — завершает он статью.
Президент неоднократно обращался к теме Второй мировой войны и опубликовал четыре статьи в зарубежных изданиях, посвященных этой теме.
В прошлом году его статья в журнале The National Interest была опубликована 18 июня и называлась «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». О намерении написать ее Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре 2019 года, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента по случаю годовщины начала войны. Он посчитал «беспардонной ложью» положения резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятой в сентябре 2019 года. В ней Европарламент осудил усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом», и охарактеризовал их как часть информационной войны России против западных демократий.
По словам Путина, резолюция Европарламента «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны», — возмутился Путин — Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года!
Вторая мировая война не произошла в одночасье и не началась неожиданно и внезапно, написал Путин в статье. «Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», — считает президент. Ответственность за начало войны так или иначе несут все ведущие мировые государства. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы», — написал он.
Путин призвал другие страны к открытому диалогу, чтобы смотреть на общее прошлое непредвзято и избегать допущенных ранее ошибок. «Однако многие наши партнеры еще не готовы к совместной работе», — считает президент. Он заявил о возросшем числе информационных атак на Россию с целью «заставить нас оправдываться и чувствовать вину, а также принимать лицемерные и политически мотивированные заявления».
Еще одна статья Путина о войне «Жизнь такая простая штука и жестокая» вышла в апреле 2015 года в журнале «Русский пионер». В ней президент рассказал истории членов своей семьи, которые пережили Великую Отечественную войну. Он вспомнил рассказы отца о службе в диверсионном отряде НКВД, также о трагической судьбе своего старшего брата, которого во время блокады забрали у матери в детский дом для последующей эвакуации. Однако в детдоме он заболел дифтеритом и умер. Вспоминая о родителях, Путин отметил, что «у них не было ненависти к врагу». О немецких солдатах его мать говорила: «Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт».
Будучи премьер-министром в феврале 2011 года Путин написал статью в американский журнал «Вторая мировая война» (World War II). В ней он рассказал о своих любимых книгах, посвященных Второй мировой войне. Он посоветовал прочитать «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Судьбу человека», «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, узнать о самоотверженности и величайшем терпении простого советского солдата из книг «А зори здесь тихие», «В списках не значился» Бориса Васильева, «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!» Константина Воробьева, о тяжелых, полных опасностей буднях военной контрразведки из произведения «Момент истины» Владимира Богомолова.
В августе 2009 года Путин перед визитом в Польшу опубликовал статью в Gazeta Wyborcza под названием «Страницы истории — повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?». «Народу нашей страны, судьбу которого исковеркал тоталитарный режим, хорошо понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью», — написал он тогда. Катынь и трагическая судьба русских солдат, взятых в польский плен в ходе войны 1920 года, должны стать символами общей скорби и взаимного прощения, подчеркнул Путин.
Аморальный характер пакта 1939 года получил в свое время однозначную оценку российского парламента, это соглашение можно осудить, говорилось в статье. Вспомнил он и о Мюнхенском соглашении 1938 года, в соответствии с которым западные страны фактически передали Гитлеру на растерзание Чехословакию: «Каким было военно-политическое эхо сговора, произошедшего в Мюнхене 29 сентября 1938 года? Не тогда ли Гитлер уже окончательно решил, что все дозволено, что Франция и Англия палец о палец не ударят, чтобы защитить своих союзников?»
Путин также напомнил, что день в день с заключением Мюнхенского сговора Польша направила Чехословакии свой ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую и Фриштадскую области. В статье он предложил, что долг Москвы и Варшавы — перевернуть страницу и начать писать новую. Высокий партнерский уровень российско-польских отношений, которого они рано или поздно достигнут, в интересах как двух народов, так и всего европейского континента, подчеркивал Путин.
Владислав Гордеев, Георгий Тадтаев