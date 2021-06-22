12:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков заявил о неизбежной дискриминации непривившихся
В России не удастся избежать дискриминации в контексте вакцинации от коронавируса, поскольку люди без иммунитета не смогут работать, сообщил
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«Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе. Но ситуация такова, что она требует энергичных мер. И поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение чем тем, кто имеет иммунитет. Либо переболев, либо прививку. И это та реальность, в которой мы живем. И придется жить еще в обозримой перспективе. Другое дело, конечно, прививка — это не самоцель, самоцель — иммунитет, это же иммунизация. Иммунизация наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и соответствующего иммунного ответа организма. Наверное, это повод для очень внимательного рассмотрения оперштабом», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» в ходе
При этом Песков признал, что «во многих европейских странах сейчас не просто принимается к сведению факт прививки, но принимается к сведению факт наличия этого самого иммунитета». «Но, надо признать, в мире еще не выработано
Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих.
За прошедшие сутки в России зафиксировали 16 715 случаев заражения коронавирусом, бщее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 5 350 919.
Накануне Москалькова сообщила, что получает большое число обращений о дискриминации от не привитых от коронавируса граждан. Она рассказала, что гражданам на фоне отказа от вакцинации отказывают в отпусках, премиях, грозят увольнением и прочее. По мнению Москальковой, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.
Решение об обязательной вакцинации принято в Москве и Подмосковье,